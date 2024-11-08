Toyota, Land Cruiser tabanlı konsept arazi aracı ROX'u tanıttı

Haber Merkezi

Toyota, Las Vegas'ta düzenlenen SEMA otomobil fuarında, arazi tutkunlarına özel olarak tasarladığı ROX adlı konsept aracını tanıttı.

"Recreation Open eXperience" kelimelerinin kısaltması olan ROX, Land Cruiser 250 modeli temel alınarak geliştirildi.

Üstü açık yapısı, sert hatları ve zorlu arazi koşullarına dayanıklılığı ile dikkat çeken araç, arazi tutkunlarının hayallerini süsleyecek gibi görünüyor.

ROX'UN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

ROX, 18 inç boyutundaki devasa jantları ve en zorlu arazi koşullarına uygun bağımsız süspansiyonları ile off-road performansına odaklanıyor.

Ön ve arka tamponlarda kullanılan çelik malzeme, aracın darbelere karşı dayanıklılığını artırıyor. Toyota, ROX'un motor özellikleri hakkında henüz bir bilgi paylaşmadı.

SERİ ÜRETİM YOK

Ne yazık ki Toyota ROX, konsept aşamasında kalacak ve seri üretime geçmeyecek.

Ancak Toyota, gelecekte piyasaya süreceği arazi araçlarında ROX'un tasarımından ve özelliklerinden ilham alabilir.

ROX, Toyota'nın arazi araçları segmentindeki inovasyon ve tasarım gücünü gözler önüne seren etkileyici bir konsept olarak akıllarda kalacak.