Toyota PROACE MAX, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

Haber Merkezi

Toyota, hafif ticari araç ailesini genişletmeye devam ederek, Toyota Professional ailesinin en büyük üyesi olan PROACE MAX'i Türkiye pazarında satışa sundu.

Büyük boy van segmentinde yer alan PROACE MAX panel van, lansman dönemine özel fiyatlar ve kredi kampanyalarıyla Toyota Plazalar’daki yerini alırken, kasalı kamyonet versiyonunun da yakında geleceği açıklandı.

PROACE MAX NELER SUNUYOR

KOBİ’ler, esnaf ve yük taşıma ihtiyacı olanlar için ideal bir tercih olan PROACE MAX, 2.2 litrelik 140 HP veya 180 HP güç üreten dizel motor seçenekleri ve 6 ileri manuel şanzıman ile donatıldı.

PROACE MAX’in 3 kişilik oturma kapasitesine sahip kabini, 10 inç multimedya ekranı ve 7 inç dijital göstergelerle modern bir görünüm sunuyor.

Mobil ofis gibi kullanılabilen araçta, çalışma masasına dönüşebilen ön orta yolcu koltuğu ve ön konsolda ev tipi 230V priz gibi özellikler de kullanıcıların iş hayatını pratikleştiriyor.

Standart olarak çift bölgeli otomatik klima, arka park sensörleri ve geri görüş kamerası gibi donanımlara sahip olan PROACE MAX, LED gündüz farları ve mat siyah ön panjuruyla da şık bir duruş sergiliyor.

Araçta ayrıca, Aktif Fren Destekli Ön Çarpışma Uyarı Sistemi, Yan Rüzgar Asistanı ve Akıllı Hız Asistanı gibi gelişmiş güvenlik sistemleri de standart olarak bulunuyor.

TOYOTA PROACE MAX TÜRKİYE FİYATI

PROACE MAX panel van, lansman dönemine özel olarak 1 milyon 539 bin TL’den başlayan fiyatlarla Toyota Plazalar’daki yerini aldı.