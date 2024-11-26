Toyota resmen doğruladı: Celica geri dönüyor

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Toyota, son yıllarda Celica'nın geri dönüşüyle ilgili çeşitli ipuçları veriyordu. Ekim 2023'te Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda, ikonik spor otomobilin geri dönmesini istediğini dile getirmişti.

Geçtiğimiz yıl ise başkan Tsuneji Sato, Celica isminin yeniden kullanılmasına sıcak baktığını söylemişti.

Hatta Toyota'nın Grip isimli anime dizisinin son bölümünde "Celica Mk8" yazısına yer verilmişti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Celica'nın geri dönüşüyle ilgili resmi açıklama, 2024 Japonya Rallisi şenlikleri sırasında geldi.

Japon otomobil dergisi Best Car, Akio Toyoda'ya Celica'nın geri dönüp dönmeyeceğini sorduğunda Toyoda soruyu Baş Teknoloji Sorumlusu Hiroki Nakajima'ya yönlendirdi.

Nakajima ise "Celica'yı üreteceğiz" diyerek efsanevi spor otomobilin geri döneceğini doğruladı.

YENİ NESİL GR86 HAKKINDA DA BİLGİ VERİLDİ

Aynı etkinlik sırasında Toyota'nın yeni nesil GR86 modeliyle ilgili de sorular soruldu. Gazoo Racing pilotu Kazuya Oshima, geliştirme ekibinin "şu anda çeşitli şeyler üzerinde çalıştığını" söyledi.

Bu açıklama, yeni GR86'nın arkadan itişli olmaya devam edip etmeyeceği ve turboşarjlı bir motora sahip olup olmayacağı gibi soruları cevapsız bıraktı.

CELICA HAYRANLARI HEYECANLA BEKLİYOR

Celica'nın geri dönüşü, spor otomobil tutkunları arasında büyük heyecan yarattı. Yeni Celica'nın nasıl bir tasarıma ve özelliklere sahip olacağı merakla bekleniyor.

Toyota'nın efsanevi spor otomobili, modern teknolojilerle donatılmış ve günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden tasarlanacak.