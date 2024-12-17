Toyota Türkiye, 30 yılda 3 milyon 700 bin otomobil üretti

AA & Ensonhaber

Toyota'nın Türkiye'deki üretim üssü olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), 30. yılını kutluyor.

1994 yılında Sakarya'da Corolla modeliyle üretime başlayan fabrika, bugün yıllık 280 bin otomobil üretim kapasitesine ulaşmış durumda.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK FABRİKALARINDAN BİRİ

Sakarya'daki fabrika, Toyota'nın Japonya dışındaki en büyük fabrikalarından biri haline geldi. 30 yılda toplam 3.7 milyon otomobil üreten fabrika, ürettiği araçların yüzde 90'ını 150'yi aşkın ülkeye ihraç ediyor.

ÜÇ FARKLI MODEL TEK BANTTA ÜRETİLİYOR

Fabrika, aynı üretim bandında benzinli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere üç farklı modeli üretebiliyor. Bu, fabrikanın esnek ve modern üretim yapısının bir göstergesi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Ürettiği hibrit ve şarj edilebilir hibrit araçların %90'ını ihraç eden fabrika, 2023 yılında da Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci şirketi oldu.

Toyota Türkiye, yeni teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyor. İkinci nesil Toyota C-HR ve PHEV batarya üretimi için 308 milyon euroluk ilave yatırım yapan fabrika, toplamda 2.5 milyar euroluk yatırıma ulaştı.

Sakarya'daki yeni batarya üretim hattı ile Toyota, şirketin Avrupa operasyonlarında elektrifikasyon dönüşümünün merkezi haline geldi. Yıllık 75 bin adet kapasiteli bu hat, Toyota Avrupa'nın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynuyor.

"DAHA İYİ OTOMOBİLLER ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Toyota Türkiye Genel Müdürü ve CEO'su Erdoğan Şahin, 30 yıldır aralıksız yatırım ve üretime devam ettiklerini belirterek, Türkiye ekonomisine ve Sakarya bölgesine önemli katkılarda bulunduklarını söyledi.

Şahin, yeni teknolojiler ve ihracat pazarlarıyla Toyota'nın dünya çapında başarısını artırmaya devam edeceklerini vurguladı.