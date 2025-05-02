Toyota ve Waymo, elektrikli araçlar için iş birliği yapacak

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Japon otomotiv devi Toyota ve Google'ın (Alphabet) otonom sürüş teknolojisi şirketi Waymo, önemli bir iş birliğinin sinyallerini verdi.

Açıklamada, henüz somut bir geliştirme aşamasına geçilmediği, ancak olası iş birliği alanlarının ve fırsatlarının araştırıldığı özellikle vurgulandı.

İŞ BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ

Bu potansiyel ortaklığın nihai hedefi, muhtemelen robotaksi hizmetleri için kullanılacak yeni bir otonom araç platformu geliştirmek olarak belirtiliyor.

Ayrıca, gelecekteki kişisel Toyota araçlarında Waymo'nun otonom teknolojisi ile Toyota'nın araç üretim uzmanlığını bir araya getirmek de hedefler arasında yer alıyor.

Şirketler, Waymo teknolojisinin bazı yönlerini tüketicilere satılan Toyota araçlarına entegre ederek sürücü yardımı ve otonom sürüş teknolojilerinin geliştirilmesini ve benimsenmesini hızlandırmayı amaçladıklarını ifade ettiler.

Waymo, bugüne kadar çalışmalarını uygulama üzerinden çağrılabilen sürücüsüz robotaksiler geliştirmeye odakladı.

Şirket halihazırda San Francisco, Phoenix ve Los Angeles gibi ABD şehirlerinde tam otonom yolculuk hizmeti Waymo One'ı işletiyor ve Austin'de Uber platformu aracılığıyla hizmet veriyor.

Waymo'nun bu yıl içinde Las Vegas, San Diego, Miami ve Atlanta gibi yeni şehirlere de açılma planları bulunuyor.

Toyota ile yapılacak olası bir ortaklık, Waymo teknolojisinin erişim alanını ve potansiyelini önemli ölçüde genişletebilir.