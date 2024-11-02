Toyota Yaris Cross'un ikinci neslinden ilk görüntüler geldi

Haber Merkezi

Toyota Yaris Cross, şehir içi kullanım için ideal boyutları ve hibrit teknolojisiyle dikkat çeken bir SUV modeli.

Geçtiğimiz mayıs ayında makyajlanan Yaris Cross, şimdiden ikinci nesli için merak uyandırıyor.

Her ne kadar Toyota henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da tasarımcı Digimods Design tarafından hazırlanan render görselleri, yeni Yaris Cross'un olası tasarımına ışık tutuyor.

C-HR ESİNTİLERİ

Tasarım tahminlerine göre yeni Yaris Cross, Toyota'nın çarpıcı tasarımlı SUV modeli C-HR'dan izler taşıyacak.

Özellikle ön bölümde, C-HR'ı anımsatan farlar ve ışıklandırma grubu dikkat çekiyor. Farlar, tamponun yanlarına yerleştirilerek daha agresif bir görünüm elde edildi. Izgara tasarımı ise makyajlı Corolla Cross'tan esinlenmiş gibi görünüyor.

Arka bölümde ise Alfa Romeo Tonale'yi andıran bir LED şerit göze çarpıyor. Bu tasarım detayı, Yaris Cross'a daha sportif bir hava katıyor.

Yeni Yaris Cross'un ikinci nesliyle birlikte biraz daha büyüyerek iç mekanda daha fazla alan sunması bekleniyor.

Bu sayede, mevcut modelde eleştirilen arka yaşam alanı gibi noktalarda iyileştirmeler yapılabilir. 400 litrelik bagaj hacminin de artması muhtemel.

GÜÇLENMİŞ HİBRİT MOTOR VE ELEKTRİKLİ SEÇENEK

Toyota'nın yeni Yaris Cross'ta da hibrit teknolojisine sadık kalacağı tahmin ediliyor. Ancak, mevcut modele göre daha verimli ve güçlü bir hibrit motor kullanılması bekleniyor.

Ayrıca, tamamen elektrikli bir Yaris Cross versiyonunun da piyasaya sürülmesi sürpriz olmayacaktır.

YENİ YARIS CROSS NE ZAMAN GELECEK

Yeni nesil Toyota Yaris Cross'un en erken 2026 yılında yollara çıkması bekleniyor. Japon mühendislerin bu yeni modelde hangi sürprizleri sunacağını ise zaman gösterecek.