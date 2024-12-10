Toyota, yeni nesil elektrikli otomobillerini erteledi

Haber Merkezi

Toyota, merakla beklenen yeni nesil elektrikli araçlarının (EV) lansmanını erteleme kararı aldı. Lexus LF-ZC ve LF-ZL konseptleri de dahil olmak üzere bu araçların, 2027 ortalarından önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

Toyota, yeni üretim teknolojilerini mükemmelleştirmek için ek süreye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Bu teknolojiler arasında, Tesla'nın öncülük ettiği ve üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen "giga döküm" yöntemi de bulunuyor.

1.000 KM MENZİL HEDEFİ

Toyota, ertelemeye rağmen elektrikli araç inovasyonuna olan bağlılığını sürdürdüğünü belirtiyor.

Şirket, WLTP standardına göre 1.000 km'nin üzerinde menzile sahip yüksek performanslı EV pilleri geliştirdiğini açıkladı. Bu piller, 20 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olabilecek.

Yeni strateji, Toyota'nın üretim hedeflerini de etkiledi. Başlangıçta 2026 yılına kadar 1,5 milyon elektrikli araç üretmeyi planlayan Toyota, bu hedefi 1 milyona düşürdü.

Toyota'nın elektrikli araç planlarını ertelemesi, Ford, GM ve Volkswagen gibi diğer otomobil üreticilerinin de benzer kararlar aldığı bir dönemde gerçekleşti.

Bu durum, otomotiv endüstrisinin elektrikli araçlara geçiş sürecinde karşılaştığı zorlukları gösteriyor.

Toyota'nın kararı, şirketin elektrikli araç pazarındaki rekabette geri kalabileceği endişelerini artırdı. Rakipleri, Toyota'nın erteleme kararını fırsata çevirerek pazar paylarını artırabilirler.