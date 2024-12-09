Toyota, yüksek performanslı GR Supra modelini yeniledi

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Toyota, efsanevi spor otomobili GR Supra'nın iki yeni versiyonunu duyurdu. Toyota Gazoo Racing tarafından geliştirilen GR Supra A90 Final Edition ve GR Supra Lightweight EVO, yüksek performans ve gelişmiş özelliklerle dikkat çekiyor.

GR SUPRA A90 FİNAL EDİTİON

GR Supra A90 Final Edition, mevcut neslin en güçlü ve donanımlı versiyonu olarak öne çıkıyor.

Dünya çapında sadece 300 adet üretilecek olan bu özel versiyon, karbon fiber detaylar, mat siyah gövde rengi, kırmızı emniyet kemerleri ve alcantara kaplı Recaro spor koltuklar gibi premium tasarım özelliklerine sahip.

435 BEYGİR GÜÇ VE YÜKSEK PERFORMANS

GR Supra A90 Final Edition, 3.0 litrelik motoru sayesinde 435 beygir güç ve 570 Nm tork üretiyor. Saatte 270 km maksimum hıza ulaşabilen araç, karbon fiber ön spoyler, ön kanatlar ve GR Supra GT4 tarzı karbon fiber arka kanat ile aerodinamik olarak da optimize edildi.

GR SUPRA LİGHTWEİGHT EVO: HAFİF VE ÇEVİK

GR Supra Lightweight EVO, yüksek performansı hafif ve çevik bir gövdeyle birleştiriyor. Yenilenen süspansiyon ve şasi sistemi, yol tutuşunu ve sürüş hassasiyetini artırırken, karbon fiber arka spoyler ve aerodinamik iyileştirmeler aracın dengesini ve performansını güçlendiriyor.

GR Supra Lightweight EVO, aktif diferansiyel kontrolü ve özel kontrol haritaları sayesinde kişiselleştirilmiş bir sürüş deneyimi sunuyor.

Daha büyük Brembo fren diskleri, daha güçlü frenleme sağlarken, geliştirilmiş amortisörler ve güçlendirilmiş viraj demirleri sürüş performansını artırıyor.

TASARIM VE ÖZELLİKLER

GR Supra Lightweight EVO, yeni 19 inç mat siyah jantlara, alcantara kaplı koltuklara, kırmızı dikişlere ve vites topuzu çevresindeki kırmızı detaylara sahip.

GR logosu işlemeli koltuklar ve kırmızı emniyet kemerleri, sportif görünümü tamamlıyor.

AVRUPA'DA SATIŞA SUNULACAK

GR Supra Lightweight EVO ve GR Supra A90 Final Edition modelleri, 2025 yılının başından itibaren Avrupa'da siparişe açılacak.