Toyota'dan soğuk hidrojenli araçlar için devrim niteliğinde teknoloji

Haber Merkezi

Toyota, hidrojen yakıtlı araç teknolojisinde çığır açan bir yeniliğe imza attı. Şirket, sıvı hidrojenli araçların verimliliğini artırmak için "kendi kendini basınçlandıran" bir sistem geliştirdi.

Bu sistem, buharlaşma nedeniyle kaybolan hidrojen gazını geri kazanarak motorun daha verimli çalışmasını sağlıyor.

SOĞUK HİDROJEN TEKNOLOJİSİ

Toyota, sıvı hidrojen teknolojisini ilk olarak 2023 yılında GR Corolla H2 Concept modelinde tanıtmıştı.

Sıvı hidrojen, -253 santigrat derece gibi çok düşük bir sıcaklıkta depolanıyor. Ancak hidrojen oda sıcaklığında gaz halinde bulunduğu için, tanklarda bir miktar buharlaşma meydana geliyor.

Toyota'nın geliştirdiği "kendi kendini basınçlandıran" sistem, buharlaşan gazın basıncını artırarak yeniden kullanılabilir hale getiriyor.

Bu sayede hidrojen kaybı önleniyor ve motor verimliliği artıyor. Sistem, herhangi bir ek enerji gerektirmeden çalışıyor.

Toyota, bu sistemi geçtiğimiz hafta sonu Super Taikyu Serisi 2024 yarışında test etti. Sistem, buharlaşan gazın basıncını iki ila dört kat artırarak yeniden yakıt olarak kullanılmasını sağladı.

Ayrıca, bu fazla gazın küçük bir yakıt hücresi paketi ile hidrojen pompasının motorunu çalıştırması hedefleniyor.

Washington Eyalet Üniversitesi profesörü Dr. Jacob Leachman, Toyota'nın geliştirdiği sistemin önemine dikkat çekiyor.

Leachman, hidrojen pompalarının tüm hidrojen sistemlerinde en sık arıza yapan bileşenler olduğunu belirtiyor ve Toyota'nın bu soruna akıllıca bir çözüm bulduğunu ifade ediyor.

BAZI ZORLUKLAR DA VAR

Sıvı hidrojenle çalışan araçlar, hem depolama hem de sistem konfigürasyonu açısından karmaşık bir yapıya sahip.

Sıvı hidrojenin bir tankta mühürlenmesi ve buharlaşması durumunda, basıncın 140 Megapascal (20.000 psi) seviyesine kadar yükselebileceği gibi teknik zorluklar da bulunuyor. Ancak Toyota, bu zorlukların üstesinden gelmek için çalışmalarını sürdürüyor.