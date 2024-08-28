Toyota'dan uygun fiyatlı kompakt SUV modeli: Starlet Cross Toyota, uygun fiyatlı kompakt SUV modeli "Starlet Cross"u Güney Afrika'da satışa çıkardı.

Haber Merkezi

Toyota, uygun fiyatlı SUV segmentindeki iddiasını güçlendirmeye devam ediyor.

Şirket, Hindistan'daki başarısının ardından şimdi de Güney Afrika pazarına Starlet Cross ile geldi.

Aslında Suzuki Fronx'un kardeş modeli olan Starlet Cross, dikkat çekici tasarımıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Aracın ön kısmında yer alan keskin hatlı LED farlar, modern ve sportif bir görünüm sunarken, arka kısımda uzanan LED aydınlatma barı, gece sürüşlerinde yüksek görünürlük sağlıyor.

TEKNİK DETAYLAR

Starlet Cross, 1.5 litrelik atmosferik motordan güç alıyor. 105 beygir güç üreten bu motor 5 ileri manuel veya 4 ileri yarı otomatik şanzıman ile eşleştiriliyor.

Aracın Hindistan versiyonunda ise 1.0 ve 1.2 litrelik motor seçenekleri sunuluyor.

Toyota'nın kompakt SUV modeli, Güney Afrika pazarında 20 bin dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Gelişmekte olan diğer ülkelere de sunulacak Starlet Cross'un Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik belli değil.