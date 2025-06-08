Toyota'nın efsane modeli Celica geri dönüyor

Haber Merkezi

Toyota'nın yaklaşık iki yıldır geri dönüşünü planladığı efsanevi spor otomobili Celica hakkında yeni bilgiler geldi.

Kuzey Amerika ürün planlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Cooper Ericksen, MotorTrend'e verdiği demeçte, uygun fiyatlı spor otomobilin sekizinci neslinin "geliştirme aşamasının ileri safhasına" girdiğini belirtti.

ÇALIŞANLARA GÖSTERİLDİ, YOL TESTLERİ BAŞLADI

Cooper Ericksen, Toyota'nın yeni Toyota Celica'nın yol testlerine başladığını ve daha da önemlisi, aracın tasarım çalışmalarının şirket çalışanları ile yetkili bayilere sergilendiğini açıkladı. Bu, projenin ne kadar ilerlediğinin en somut göstergesi.

Ericksen, tasarımın henüz kamuoyu için bir sır olduğunu ancak internette dolaşan render'ların gerçeği yansıtmadığını da sözlerine ekledi. Bu durum, otomobil tutkunları arasındaki merakı daha da artırdı.

MOTOR SEÇENEKLERİ HALA BİR GİZEM

Yeni Toyota Celica'ya neyin güç vereceği henüz netleşmedi. Saf bir içten yanmalı motor öne çıkan seçenek olsa da hibrit güç üniteleri de masadaki ihtimaller arasında yer alıyor.

Eğer hibrit seçeneği tercih edilirse, yeni Celica'nın en büyük rakibinin yine küllerinden doğan bir başka model olan Honda Prelude olabileceği konuşuluyor.

Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda'nın "benzin kokulu ve gürültülü" motorları sevdiği bilindiğinden, tam elektrikli bir versiyon ise pek olası görünmüyor.

LANSMAN İÇİN 2027'DEN ÖNCESİ ZOR

Henüz casus fotoğraflarının bile olmaması, yeni nesil Celica'yı görmek için uzun bir süre daha bekleyeceğimiz anlamına geliyor. En iyi senaryoda bile otomobilin 2027 yılından önce satışa çıkması beklenmiyor.