Toyota'nın küresel üretimi kasım ayında düştü

Haber Merkezi

Toyota Motor, kasım ayında küresel üretiminin 10. ayda da azaldığını açıkladı. Şirket, güçlü talep gördüğü ABD ve Çin pazarlarına rağmen, üretimin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 düştüğünü duyurdu.

Toyota'nın dünya genelindeki üretimi, kasım ayında 869 bin 230 araç olarak gerçekleşti.

ABD VE ÇİN'DEKİ DURUM

Toyota'nın ABD üretimi yüzde 11,8 düşerken, Çin'deki üretim yüzde 1,6 azaldı. Japonya'daki üretim ise yüzde 9,3 oranında düşüş gösterdi.

SATIŞLARDA REKOR

Toyota'nın dünya çapındaki satışları ise üst üste ikinci ayda da artış gösterdi. Kasım ayında yüzde 1,7'lik bir artışla 920 bin 569'a çıkan satışlar, kasım ayı için yeni bir rekor kırdı.

11 AYLIK ÜRETİM VE SATIŞLAR

Ocak-Kasım döneminde Toyota'nın küresel üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 düşüşle yaklaşık 8,75 milyon araç olarak gerçekleşirken, küresel satışlar yüzde 1,2 azaldı.