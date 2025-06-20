Toyota'tan Corolla itirafı: Yeterince çekici değil

Toyota'nın popüler Corolla ismini taşıyan SUV modeli Corolla Cross, 2022'de piyasaya sürüldüğünden beri Avrupa'da beklenen satış başarısını yakalayamadı. Markanın üst düzey bir yöneticisinden, bu durumun nedenine dair samimi bir itiraf geldi.

SATIŞLAR BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Toyota Corolla Cross, 2025'in ilk dört ayında Avrupa genelinde sadece 11 bin 259 adet satarak kompakt SUV segmentinde 25. sırada yer alabildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14'lük bir düşüş anlamına geliyor.

Buna karşılık, markanın daha cesur bir tasarıma sahip olan diğer kompakt SUV'u C-HR ise aynı dönemde 41 bin 950 adet satarak yüzde 10'a yakın bir büyüme gösterdi.

ÇÖZÜM AVRUPA'YA ÖZEL TASARIM OLABİLİR

Toyota Avrupa Ürün Stratejisi ve Pazarlama Başkanı Andrea Carlucci, Auto News'e verdiği röportajda sorunu kabul etti.

Carlucci, "Avrupa için mükemmel Corolla Cross’a sahip değiliz çünkü bu global bir model. Eğer daha fazla Avrupa tarzı dinamizm katarsak satışlar artar." ifadelerini kullandı.

Carlucci'nin bu açıklaması, sorunun kaynağının modelin "yeterince çekici" olmamasından kaynaklandığını gösteriyor.

Yeni nesil Corolla Cross'un, Avrupa pazarına özel, daha karakteristik bir tasarımla geliştirilebileceğinin sinyalleri verildi.