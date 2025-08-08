Toyota'ya Trump darbesi: Kâr tahminlerini düşürdü

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, yılın ilk yarısında rekor satış rakamlarına ulaşmasına rağmen, ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle yıllık kâr tahminini düşürmek zorunda kaldı.

Bu karar sonrası şirketin hisseleri değer kaybetti.

TARİFELERİN FATURASI: 9,5 MİLYAR DOLAR

Toyota, Mart 2026'da sona erecek mali yıl için faaliyet kârı tahminini yüzde 16 oranında düşürerek 3,2 trilyon yene çekti.

Şirket, bu kararın arkasında, gümrük vergilerinden kaynaklanacak 1,4 trilyon yen (9,5 milyar dolar) tutarındaki devasa zararın yattığını öngörüyor.

REKOR SATIŞLAR KÂRI KURTARAMADI

Bu olumsuz tabloya rağmen Toyota, 2025'in ilk altı ayında 5,5 milyon araç satarak kendi rekorunu kırmıştı.

Ancak bu rekor satışlar bile, ilk yarıda 450 milyar yen tutarındaki vergi maliyetlerini dengeleyemedi ve şirketin net geliri yüzde 37 düştü.