Trump etkisi: ABD'de otomobil fiyatları sert yükseldi

Haber Merkezi

ABD'de sıfır araç fiyatları, Başkan Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu yüzde 25’lik otomobil tarife önlemlerinin etkisiyle nisan ayında belirgin bir artış gösterdi.

Cox Automotive's Kelley Blue Book verilerine göre, tüketicilerin yeni araçlar için ödediği ortalama fiyat, indirimler ve promosyonlar düşüldükten sonra mart ayına kıyasla yüzde 2,5 yükseldi.

FİYAT ARTIŞI SON 10 YILIN ZİRVESİNE YAKLAŞTI

Nisan ayında yaşanan yüzde 2,5'lik fiyat artışı, bu dönem için tipik olan yüzde 1,1'lik artışın oldukça üzerinde gerçekleşti.

Son on yılda bu oranda kaydedilen tek daha yüksek artış, 2020'deki pandemi döneminde yaşanan yüzde 2,7'lik yükseliş olmuştu.

OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ TARİFELERE KARŞI ÖNLEM ALIYOR

Otomobil üreticileri, ABD'nin araç ithalatına uyguladığı yüzde 25'lik gümrük tarifesine uyum sağlamak için çeşitli stratejiler geliştiriyor.

Hyundai, Ford ve Stellantis gibi devler, alıcıları rahatlatmak ve satışların devamlılığını sağlamak amacıyla kampanyalar sunarken, etiket fiyatlarını doğrudan yükseltenlerin sayısı şimdilik az.