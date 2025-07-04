Trump etkisi: BYD, Meksika'da dev bir fabrika kurma planlarını askıya aldı

Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD, ABD ile yaşanan ticaret gerilimleri ve geleceğe yönelik belirsizlikler nedeniyle Meksika'da büyük bir otomobil fabrikası kurma planlarında frene bastı.

Şirket, Asya dışındaki ilk fabrikasını Brezilya'da açarken, Meksika yatırımı için bekleme kararı aldı.

"DAHA FAZLA NETLİK BEKLEMEK İSTİYORUZ"

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, verdiği bir röportajda şirketin Amerika kıtasında genişlemekle ilgilendiğini ancak yeni bir yatırım için herhangi bir zaman çizelgesi olmadığını belirtti.

Li, "Jeopolitik meselelerin otomotiv endüstrisi üzerinde büyük bir etkisi var. Kararımızı vermeden önce daha fazla netlik beklemek istiyoruz." diyerek mevcut durumu özetledi.

BYD'nin bu kararı almasında birden fazla faktör rol oynuyor. Şirketin, ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarını görmek için geçen yıl Meksika'daki fabrika yeri arayışını yavaşlattığı biliniyordu.

Buna ek olarak, Çin Ticaret Bakanlığı'nın da, ABD'nin Meksika'daki bir fabrika üzerinden BYD'nin teknolojisine erişebileceği endişesiyle projeye onay vermeyi ertelediği daha önce basına yansımıştı.

TRUMP'IN GÜMRÜK TARİFELERİ SEKTÖRÜ SARSIYOR

Bu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobiller de dahil olmak üzere birçok ithal ürüne kapsamlı gümrük tarifeleri getireceğini açıklamasının ardından geldi.

Sektörün tedarik zincirlerini altüst etmesi beklenen bu politikalar, General Motors gibi ABD'li üreticilerin dahi milyarlarca dolarlık yatırımla üretimlerini Meksika'dan ABD'ye kaydırmasına neden oluyor. Bu belirsiz ortam, BYD'nin de "bekle ve gör" stratejisi izlemesine yol açtı.