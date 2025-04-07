Trump etkisi: Jaguar Land Rover, ABD'ye sevkiyatları duraklatacak

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Jaguar Land Rover (JLR), ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergileri nedeniyle önemli bir karar aldı.

Şirket, ABD'ye olan araç sevkiyatlarını geçici olarak durdurduğunu duyurdu. Bu gelişme, otomotiv sektöründe ve uluslararası ticarette yankı uyandırdı.

JLR, ABD pazarının kendileri için önemini vurgularken, yeni ticaret koşullarına adapte olmak için adımlar atacağını belirtti.

SEVKİYAT DURDURMA KARARININ ARKA PLANI

Jaguar Land Rover'ın bu kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Bu vergiler, özellikle İngiliz otomotiv sektörünü olumsuz etkiliyor ve şirketlerin rekabet gücünü azaltıyor. JLR, bu durum karşısında maliyetleri düşürmek ve rekabetçi kalabilmek için sevkiyatları durdurma kararı aldı.