Trump etkisi: Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı

Haber Merkezi

Elon Musk'ın seçimlerde Donald Trump'ı desteklemesi, Tesla'ya yaradı. Tesla'nın hisse fiyatı, yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak 317,60 dolara yükseldi.

Bu yükselişle birlikte Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı ve şirket dünyanın en değerli şirketleri arasında 9. sıraya yerleşti.

Elon Musk'ın CEO'su olduğu şirketin hisseleri, ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın zafer kazanması sonrasında önemli bir yükseliş gösterdi.

Musk, Trump'ın seçim kampanyası için 130 milyon doların üzerinde bağışta bulunmuştu.

HİSSELER YÜZDE 27 ARTTI

Tesla'nın hisseleri, Trump'ın seçim zaferinin ardından hafta başından bu yana yüzde 27'nin üzerinde değer kazandı.