Trump tarifeleri Honda'yı vurdu: Kar beklentisi düştü, elektrikli araç yatırımı ertelendi

Haber Merkezi

Japon otomotiv üreticisi Honda Motor, ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşının etkileriyle mücadele ederken, Mart 2026'ya kadar olan mali yıl için oldukça ılımlı bir kâr tahmini yayınladı.

Şirket, 31 Mart'ta sona eren mali yılda kârının zayıf geçen dördüncü çeyreğin ardından 1,21 trilyon yen olarak gerçekleştiğini ve yeni dönemde tarifeler nedeniyle önemli bir kâr düşüşü beklediğini duyurdu.

HONDA'NIN KÂR TAHMİNİ BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Honda, Mart 2026'ya kadar olan mali yılda faaliyet kârının 500 milyar yen (3,4 milyar dolar) civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyor; bu rakam, analistlerin 1,35 trilyon yenlik beklentilerinin oldukça gerisinde kalıyor.

Şirket, tarifeler ve kurtarma maliyetleri nedeniyle kârında 450 milyar yenlik bir düşüşle yüzleştiğini belirtti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ YATIRIMI ERTELENİRKEN ÜRETİM ABD'YE KAYDIRILIYOR

Otomotiv üreticisi ayrıca, Kanada'nın Ontario kentinde elektrikli araç tedarik zinciri kurma planlarını talepteki gerileme nedeniyle iki yıl ertelediğini açıkladı.

Bununla birlikte Honda, Civic sedan modelinin hibrit versiyonunun üretimini Japonya'dan ABD'deki Indiana fabrikasına taşıyacağını duyurdu.

ABD'ye giren otomobil ve parçalarına uygulanan yüksek gümrük tarifeleri, Honda dahil Japonya'nın en büyük beş otomotiv üreticisini olumsuz etkiliyor.

General Motors, Ford ve Toyota gibi devler de benzer baskılarla karşı karşıya. Bu zorlu ortamda Honda'nın, rakibi Nissan Motor ile aralık ayında başlattığı ve Toyota'ya rakip bir dev yaratabilecek birleşme görüşmeleri de anlaşmazlıklar nedeniyle birkaç ay içinde başarısızlıkla sonuçlandı.