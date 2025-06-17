Trump tarifeleri Jaguar'ı vurdu: Kar tahminlerinde düşüş var

Haber Merkezi

ABD'nin gümrük tarifeleri ve küresel otomotiv sektöründeki belirsizlikler, İngiliz lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover'ı da olumsuz etkiledi.

Şirket, Yatırımcı Günü'nde yaptığı açıklamada, 2026 mali yılına ilişkin kâr marjı tahminini önemli ölçüde aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu.

2026 KÂR TAHMİNİ YARI YARIYA DÜŞTÜ

JLR, 2026 mali yılı için faiz ve vergi öncesi kar marjı tahminini, daha önceki öngörüsü olan yüzde 10 seviyesinden yüzde 5-7 bandına indirdi.

Bu yeni oran, şirketin 31 Mart'ta sona eren önceki mali yılda elde ettiği yüzde 8,5'lik marjın da altında kalıyor.

Şirket ayrıca, 2026 mali yılında serbest nakit akışının sıfıra yakın olmasını beklediğini belirtti. Bu olumsuz tahminler, JLR'nin sahibi olan Tata Motors'un hisselerinde gün içinde yüzde 5'i bulan kayıplara neden oldu.

NEDENİ ABD GÜMRÜK TARİFELERİ VE BELİRSİZLİKLER

JLR'nin bu karamsar tabloda en büyük etken olarak küresel otomotiv sektöründeki belirsizlikler, elektrikli araçlara geçişteki tüketici davranışları ve özellikle ABD'nin gümrük vergileri gösterildi.

Satışlarının yüzde 25'ten fazlasını ABD'ye gerçekleştiren Jaguar Land Rover için bu tarifeler büyük bir maliyet baskısı yaratıyor.

Şirket, ABD'deki tarife etkisini dengelemek amacıyla fiyat ayarlamalarını değerlendirdiğini de duyurdu.

JLR, ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği vergilerin ardından nisan ayında ülkeye sevkiyatlarını geçici olarak durdurmuştu.