Türkiye, Avrupa'da en çok otomobil satılan 6. ülke konumunda

Haber Merkezi

Otomobil sektörü, 2023 yılında hem fiyat artışları hem de satış adetleriyle gündemde önemli bir yer tuttu.

2024 yılı ise nispeten daha sakin geçiyor. Peki, Türkiye'deki otomobil satışları, Avrupa ile kıyaslandığında ne durumda?

EBS Danışmanlık tarafından derlenen verileri paylaşan otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci'ye göre, yılın ilk 10 ayında 750 bin otomobil satılan Türkiye, toplam otomobil satışında Avrupa'da 6. sırada yer alıyor.

Ayrıca Türkiye, toplam elektrikli otomobil satış adedinde de Avrupa'da 9. sırada bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİL SATIŞLARINDAKİ BAŞARISI

Türkiye, Avrupa'nın en kalabalık ülkelerinden biri. Bu nedenle toplam otomobil satış adedi, Norveç, İsviçre, Hollanda gibi refah düzeyi daha yüksek olan ülkelerin misliyle üzerinde.

KİŞİ BAŞINA OTOMOBİL SATIŞINDA GERİDEYİZ

Ancak toplam otomobil satış adedinde Türkiye ile yarışan diğer ülkeler, kişi başına otomobil satışı söz konusu olduğunda bize fark atıyor.

Türkiye, kişi başına otomobil satışı sıralamasında 32 ülke arasında 29. sırada yer alıyor. Bizim altımızda kalan ülkelerse sırasıyla Letonya, Romanya ve Bulgaristan.

Bu durum, Türkiye'de otomobil sahipliğinin hala nispeten düşük olduğunu ve otomobil pazarında büyüme potansiyelinin bulunduğunu gösteriyor..