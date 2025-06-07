Türkiye otomobil pazarında elektrikli ve hibrit araç satışları rekor kırdı

AA & Ensonhaber



Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verileri, Türkiye otomobil pazarında büyük bir dönüşüm yaşandığını gözler önüne serdi.

2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde, elektrikli ve hibrit motorlu araçların toplam pazar payı yüzde 42,9'a ulaşarak tarihi bir seviyeye çıktı.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT SATIŞLARI ZİRVEDE

Yılın ilk beş ayında, tam elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114,1 artarak 59 bin 92'ye ulaştı ve pazarın yüzde 15'ini oluşturdu.

Hibrit otomobil satışları ise yüzde 102,3 artışla 109 bin 398 adede yükselerek yüzde 27,7'lik pazar payı elde etti.

Plug-in hibrit araçlar da dahil edildiğinde, elektrik motoruna sahip araçların toplam satışı 169 bin 246 adedi buldu.

BENZİNLİ VE DİZELDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Elektrikli ve hibrit devriminin karşısında, geleneksel içten yanmalı motorlu araçların pazar payı ise erimeye devam ediyor. Benzinli otomobillerin satış payı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,1’den yüzde 48,1’e geriledi.

Aynı dönemde dizel otomobillerin payı ise yüzde 10,5’ten yüzde 8,4’e düştü. Otogazlı modellerin payı ise yüzde 0,6 gibi oldukça düşük bir seviyede kaldı.

MAYIS AYINDA REKOR KIRILDI

Sadece Mayıs 2025'e bakıldığında ise tam elektrikli otomobil satışlarında rekor kırıldığı görülüyor. Mayıs ayında toplam 16 bin 802 adet tam elektrikli araç satıldı.

Bu rakam, mayıs ayında satılan tüm otomobiller içinde yüzde 19,7'lik bir pazar payına denk geliyor.