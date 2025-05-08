Türkiye otomotiv pazarında Çinli markaların payı artıyor

Haber Merkezi

Çinli otomobil markaları, Türkiye pazarında yükselmeye devam ediyor.

Bazı Çinli markalar ek vergi ve tebliğler nedeniyle frene bassa da genel olarak Çinli markaların pazardaki toplam payı, nisan ayı itibarıyla yüzde 11'i geçmiş durumda.

BYD'NİN YÜKSELİŞİ

Türkiye'de yatırım kararı aldığı için ek vergi ve tebliğlerden muaf tutulan BYD, nisan ayında satışlarını önemli ölçüde artırarak pazar payını artırdı.

Özellikle BYD'nin Seal U modeli, nisan ayının en çok satan aracı oldu ve marka son 4 ayda 13 bin adet satışı geçti.

CHERY'NİN PERFORMANSI VE HEDEFLERİ

Chery'nin de üretici desteği sayesinde satışlarını güçlü bir şekilde sürdürdüğünü ve yılın ilk dört ayında 10 bine yakın satış gerçekleştirdiğini aktaran Emre Özpeynirci, dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu.

Özpeynirci, Chery'nin üst segment markası Jaecoo’nun da pazara sunulmasıyla birlikte BYD’ye daha da yaklaşabileceğini öngördü.

Öte yandan, yatırım kararı almayan veya farklı koşullara tabi olan diğer Çinli otomobil markaları Türkiye pazarında ek vergiler ve tebliğler nedeniyle satışlarında düşüş yaşıyor.

Özpeynirci, Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan bu markaların, uygulanan tedbirler sonucunda büyüme hızlarının yavaşladığını ifade etti.