Türkiye'de Citroen Ami satışları 3 bine yaklaştı

AA & Ensonhaber

Citroen’in tamamen online kanallar üzerinden satışı gerçekleştirdiği yüzde 100 elektrikli mobilite çözümü Ami, sıfır emisyon değerine sahip tamamen elektrikli yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Aralık 2021'de kurumsal, Haziran 2022'de de bireysel müşteriler için siparişe açılan ve rekor sürede online satış rekoru kıran Citroen Ami, eylül sonu itibarıyla 1.908 adetlik toplam satışa ulaştı.

9 farklı ülke için sınırlı olarak 1.000 adet üretilen ve Türkiye için de 100 adet kontenjan ayrılan Citroen My Ami Buggy de eklendiğinde, toplam satışlar 2 bin 752 adedi buldu.

Türkiye satışlarda üçüncü sırada

9 ülkede satılan Citroen Ami'nin Türkiye’deki satış başarısı, Türkiye'nin Citroen Ami satılan ülkeler arasında üçüncü sırada yer almasını da sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, şunları söyledi:

Haziran 2022'de ilk defa yüzde 100 online olarak satışa sunduğumuz Citroen Ami’nin, 50 adet ile sınırlı ilk bölümü yalnızca 25 dakika içerisinde satılmıştı. Bunun öncesindeki ilk 4 aylık dönemde 400 civarında kurumsal müşterimiz ile de buluşmuştu.



Benzer bir rekoru, yaklaşık 1,5 yıl sonra, her 40 saniyede 1 online satışı gerçekleşen Citroen My Ami Buggy'de de yaşadık.



Siparişleri almaya başladığımız Aralık 2021'den Eylül 2023 sonuna kadar, 100 adet Citroen My Ami Buggy'yi de dahil ettiğimizde toplam 2 bin 752 adetlik bir satış başarısına imza attık.