Türkiye'de elektrikli araç şarj soket sayısı 24 bin 472'ye yükseldi

AA & Ensonhaber

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) alınan bilgilere göre, Türkiye'deki şarj istasyonu ağı büyümeye devam ediyor.

EPDK'dan edinilen bilgiye göre, yıl başında Türkiye genelinde hizmet veren şarj soket sayısı 9 bin 460 seviyesindeydi.

EPDK'nın yeterli ve sürdürülebilir elektrikli araç şarj altyapısı ile serbest bir piyasanın tesis edilmesine yönelik düzenleme faaliyetleri bu yıl da devam etti.

Elektrikli araç sayısı, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre yıl başında 80 bin 826 iken, eylül sonunda 146 bin 965'e çıktı.

ŞARJ AĞI GENİŞLİYOR

Ülke genelinde elektrikli araç sayısı hızla artarken buna paralel olarak şarj soket sayısı da yükseldi.

Şarj hizmetine yönelik mevzuat düzenlemeleri öncesinde sektörde sadece 4 şarj ağı işletmecisi faaliyet gösterirken, bugün itibarıyla şirket sayısı 168'e ulaştı.

Lisanslı şarj ağı işletmecileri tarafından yapılan yatırımlarla ekim sonunda Türkiye genelindeki şarj soket sayısı 24 bin 472'ye çıktı.

Bu dönemde söz konusu şarj noktalarından 896 bin 366 saatlik şarj süresinde toplam 21 bin 428 megavatsaat elektrik tüketimi gerçekleşti.

Ekimde şarj hizmetine bağlı elektrik tüketiminde eylüle göre yaklaşık yüzde 7 artış gerçekleşti.

Türkiye'de en fazla kurulum yapılan iller İstanbul, Ankara ve Antalya oldu. İstanbul'da 6 bin 911 şarj noktası bulunurken, bunu 2 bin 831 soketle Ankara, 1435 soketle Antalya takip etti.

Türkiye genelinde bulunan elektrikli araç şarj soketlerinin 9 bin 409'u hızlı (DC), 15 bin 63'ü ise yavaş (AC) nitelikte bulunuyor.

Şarj ağının yaklaşık üçte birden fazlasını hızlı şarj noktaları oluşturuyor.

EPDK'ye göre, Türkiye, hızlı şarj noktası oranı bakımından Avrupa ülkeleri arasında ön sıralarda yer alıyor.