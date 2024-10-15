Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan eylül ayı verilerine göre, elektrikli otomobil satışlarında Tesla, Model Y ile Togg'u geride bırakarak zirveye yerleşti. Yılın ilk dokuz ayında ise Togg, açık ara farkla liderliğini koruyor.
Eylül ayında toplam 9 bin 548 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Tesla Model Y, 2 bin 475 adetlik satış rakamıyla birinci sırada yer alırken, Togg T10X 2.200 adetle ikinci sırada kaldı.
Bu sonucun, birkaç ay önce siparişe açılan yüzde 10 ÖTV'li Model Y'nin teslimatlarının başlamasından kaynaklandığı düşünülüyor.
EYLÜLDE EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER
Tesla Model Y: 2.475 adet
Togg T10X: 2.200 adet
MINI Countryman: 551 adet
BMW iX1: 513 adet
Mercedes-Benz EQB: 463 adet
MG MG4: 459 adet
KG Mobility Torres: 365 adet
Renault Megane E-Tech: 287 adet
Volvo EX40: 190 adet
Citroen eC4: 169 adet
İLK 9 AYDA EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
Yılın ilk dokuz ayında ise Togg, toplamda 17 bin 49 adetlik satış rakamıyla elektrikli otomobil pazarında açık ara lider konumda bulunuyor.
Togg'u, 7 bin 27 adetle Tesla Model Y ve 3 bin 557 adetle KG Mobility Torres takip ediyor.
İşte yılın ilk dokuz ayında en çok satan elektrikli otomobil modelleri:
Togg T10X: 17.049 adet
Tesla Model Y: 7.027 adet
KG Mobility Torres: 3.557 adet
BMW iX1: 2.349 adet
Mercedes-Benz EQB: 2.195 adet
MG MG4: 1.947 adet
BMW 5 Serisi: 1.843 adet
MINI Countryman: 1.796 adet
BYD ATTO 3: 1.273 adet
Citroen eC4: 1.227 adet
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