Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan eylül ayı verilerine göre, elektrikli otomobil satışlarında Tesla, Model Y ile Togg'u geride bırakarak zirveye yerleşti. Yılın ilk dokuz ayında ise Togg, açık ara farkla liderliğini koruyor.

Eylül ayında toplam 9 bin 548 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Tesla Model Y, 2 bin 475 adetlik satış rakamıyla birinci sırada yer alırken, Togg T10X 2.200 adetle ikinci sırada kaldı.

Bu sonucun, birkaç ay önce siparişe açılan yüzde 10 ÖTV'li Model Y'nin teslimatlarının başlamasından kaynaklandığı düşünülüyor.

EYLÜLDE EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Tesla Model Y: 2.475 adet

Togg T10X: 2.200 adet

MINI Countryman: 551 adet

BMW iX1: 513 adet

Mercedes-Benz EQB: 463 adet

MG MG4: 459 adet

KG Mobility Torres: 365 adet

Renault Megane E-Tech: 287 adet

Volvo EX40: 190 adet

Citroen eC4: 169 adet

İLK 9 AYDA EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Yılın ilk dokuz ayında ise Togg, toplamda 17 bin 49 adetlik satış rakamıyla elektrikli otomobil pazarında açık ara lider konumda bulunuyor.

Togg'u, 7 bin 27 adetle Tesla Model Y ve 3 bin 557 adetle KG Mobility Torres takip ediyor.

İşte yılın ilk dokuz ayında en çok satan elektrikli otomobil modelleri:

Togg T10X: 17.049 adet

Tesla Model Y: 7.027 adet

KG Mobility Torres: 3.557 adet

BMW iX1: 2.349 adet

Mercedes-Benz EQB: 2.195 adet

MG MG4: 1.947 adet

BMW 5 Serisi: 1.843 adet

MINI Countryman: 1.796 adet

BYD ATTO 3: 1.273 adet

Citroen eC4: 1.227 adet