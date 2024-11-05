Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), ekim ayına ilişkin verileri paylaştı.
Paylaşılan verilere göre ekim ayı boyunca 8. bin 341 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi.
Son birkaç aydır en çok satan elektrikli otomobil olan Tesla Model Y, bu ay sert bir düşüş gösterdi. Ekim ayında Togg T10X açık ara zirvede yer aldı.
EKİMDE EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER
Togg T10X - 3.091
BMW X1 - 557
KG Mobility Torres - 425
MINI Countryman - 425
Tesla Model Y - 340
Hyundai IONIQ 5 - 320
Mercedes-Benz EQB - 251
Renault Megane E-Tech - 244
Peugeot E-3008 - 199
Peugeot E-2008 - 190
İLK 10 AYDA EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL MARKALARI
Togg - 20.140
Tesla - 7.367
BMW - 6.576
KG Mobility - 3.982
Mercedes-Benz - 3.931
Hyundai - 3.708
MG - 2. 426
Peugeot - 2.349
MINI - 2.231
Citroen - 1.868
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