Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu
Haber Merkezi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), ekim ayına ilişkin verileri paylaştı.

Paylaşılan verilere göre ekim ayı boyunca 8. bin 341 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi.

Son birkaç aydır en çok satan elektrikli otomobil olan Tesla Model Y, bu ay sert bir düşüş gösterdi. Ekim ayında Togg T10X açık ara zirvede yer aldı.

EKİMDE EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Togg T10X - 3.091

BMW X1 - 557

KG Mobility Torres - 425

MINI Countryman - 425

Tesla Model Y - 340

Hyundai IONIQ 5 - 320

Mercedes-Benz EQB - 251

Renault Megane E-Tech - 244

Peugeot E-3008 - 199

Peugeot E-2008 - 190

İLK 10 AYDA EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL MARKALARI

Togg - 20.140

Tesla - 7.367

BMW - 6.576

KG Mobility - 3.982

Mercedes-Benz - 3.931

Hyundai - 3.708

MG - 2. 426

Peugeot - 2.349

MINI - 2.231

Citroen - 1.868

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Muhammet Karal
Editor