Türkiye’de motosiklet sayısı 6 ilde otomobil sayısını geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı, son yıllarda sürekli artış gösterdi.

Bireysel kullanımın yanı sıra ticari hizmetlerde de kullanımı artan motosikletlerin adedi, 2025 Temmuz itibarıyla 6 milyon 769 bin 964'e ulaştı.

6 İLDE OTOMOBİL SAYISINI GEÇTİ

Motosiklet sayısı Aydın, Kilis, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Iğdır'da ise otomobil sayısını geçti.

Özellikle Kilis'te 13 bin 540 otomobile karşılık, 39 bin 422 motosikletin kayıtlı olduğu ve bu rakamın otomobil sayısının yaklaşık 3 katı olduğu belirlendi.

EN FAZLA MOTOSİKLET İSTANBUL'DA

İl bazında en fazla motosiklet 865 bin 633 ile İstanbul'da bulunurken, bu ili 520 bin 48 ile Antalya ve 496 bin 615 ile İzmir takip etti. En az motosiklet ise 1109 adet ile Ardahan'da yer aldı.