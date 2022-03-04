Türkiye'de otomatik vitesli araç satışları artıyor

Türkiye'de otomatik şanzımanlı otomobil satışları 51 bin 306 adetle yüzde 77 pay aldı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 küçülerek 87 bin 783 adet olarak belirlendi.

Yalnızca otomobil satışları 2022 yılı iki aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 azalarak 66 bin 661 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 4,5 küçülerek 21 bin 122 adede geriledi.

Otomatik şanzımanlı otomobiller son yıllarda büyük ilgi görüyor. Manuel vitesli otomobillere olan ilgi ise her geçen gün azalıyor.

Günümüzde otomobil satın alınırken, yakıt ve motor tipi önemli bir tercih sebebi oluyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil severlerin tercihlerinde önemli rol oynuyor.

OTOMATİK VİTES SATIŞLARI HIZLA ARTIYOR

Otomatik şanzımanlı otomobiller, 51 bin 306 adetle yüzde 77 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 15 bin 355 adetle yüzde 23 pay aldı.

Böylece söz konusu dönemde satılan her 10 otomobilden neredeyse 8'i otomatik vites olarak kayıtlara geçti.