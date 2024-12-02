Türkiye'de otonom araç dönemi başlıyor: Yeni yönetmelik yayınlandı

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Türkiye'de uzun zamandır beklenen otonom araç düzenlemesi sonunda Resmi Gazete'de yayınlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle birlikte, otonom araçlar artık belirli koşullar altında Türkiye yollarında da boy gösterebilecek.

Bu gelişme, Türkiye'nin otonom araç teknolojisinde önemli bir adım atmasını sağlıyor.

OTONOM ARAÇLAR İÇİN İLK ADIM

Yeni yönetmelik, Avrupa Birliği standartları temel alınarak hazırlandı ve otonom sürüş teknolojilerinin Türkiye'deki yasal çerçevesini belirledi.

Otonom araç üreticileri, araçlarını yollara çıkarabilmek için belirli tip onaylarından geçmek zorunda olacaklar.

İlk etapta, otonom sürüş özellikleri sadece sabit güzergahlarda veya belirli otopark alanları içinde kullanılabilecek.

OTONOM ARAÇ KULLANIM ALANLARI

Yönetmelikte, Otonom Sürüş Sistemi (ADS) özellikli araçların kullanım alanları da belirlendi. Buna göre, otonom araçlar iki farklı şekilde kullanılabilecek:

Sabit Güzergahlı Araçlar: Önceden belirlenmiş bir güzergahta yolcu veya mal taşımacılığı için tasarlanmış araçlar.

Otonom Park Sistemi: Belirli otopark tesislerinde araç park etme uygulamaları için kullanılacak araçlar.

OTOMOBİL VE TİCARİ ARAÇLARDA OTONOM SÜRÜŞ

Yönetmelik, M ve N kategorisindeki araçların otonom sürüş sistemlerine ilişkin tip onayını kapsıyor.

M sınıfı araçlar, en az dört tekerlekli, motorlu yolcu taşıma araçlarını (otomobil) tanımlarken, N sınıfı araçlar en az dört tekerlekli, motorlu yük taşıma araçlarını (hafif ticari araçlar) tanımlıyor.

Bu da hem otomobil hem de hafif ticari araçların belirli şartlarda otonom sürüş yapabileceği anlamına geliyor.

YENİ DÜZENLEME NE ANLAMA GELİYOR

Otonom araç düzenlemesi, Türkiye'deki otomotiv sektörü ve teknoloji şirketleri için önemli fırsatlar sunuyor.

Uzmanlar, otonom araçların trafik sıkışıklığını ve kazaları azaltmada önemli bir rol oynayabileceğine dikkat çekiyor.

Ayrıca, otonom sürüş teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte yeni iş alanları ve istihdam olanakları yaratılması bekleniyor.

OTONOM ARAÇLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yönetmelik, otonom araçlarda güvenlik önlemlerine de ayrı bir önem veriyor. Araç içi operatörün görevleri ve sorumlulukları detaylı bir şekilde belirlenmiş durumda.

Belirli durumlarda, araç içi operatörün aracı kontrol altına alması ve manuel sürüşe geçmesi gerekebilecek.

OTONOM SÜRÜŞ TEKNOLOJİSİNDE GELİŞMELER

Otonom sürüş teknolojisi, sürekli olarak gelişiyor ve ilerliyor. Şu anda endüstri genel olarak 2.5'inci seviye otonom sürüşte bulunuyor.

Yani, araçlar bazı durumlarda sürücüsüz olarak hareket edebiliyor, ancak sürücünün her zaman müdahaleye hazır olması gerekiyor.

Gelecekte, daha yüksek seviyelerde otonom sürüşün yaygınlaşması ve tamamen sürücüsüz araçların yollara çıkması bekleniyor.

TESLA'NIN KENDİ KENDİNE PARK ÖZELLİĞİ

Tesla, kısa bir süre önce kendi kendine park özelliğini Türkiye'de de kullanıma sunacağını duyurmuştu.

Yeni yönetmelikle birlikte, Tesla'nın bu özelliği Türkiye'deki araçlarında etkinleştirebilmesi için gerekli tip onaylarını alması gerekiyor.

KARSAN, OTONOM ARAÇLARDA ÖNCÜ

Türkiye'de otonom araç teknolojileri üzerine çalışmalar yürüten şirketlerden biri de Karsan. Karsan, Seviye 4 otonom sürüş özelliğine sahip e-ATAK modeliyle yurt dışı teslimatlarına başlamıştı.

Yeni yönetmelik, Karsan'ın otonom araçlarını Türkiye'de de test etmesine ve geliştirmesine olanak sağlayacak.