Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: Eylül ayı güncel fiyat listesi Türkiye'de elektrikli otomobillere olan ilgi azalmaya başlarken, eylül ayı itibarıyla satın alabileceğiniz en ucuz modelleri listeledik.

Haber Merkezi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2023 yılı Ağustos ayına göre yüzde 0,8 artarak 90 bin 134 adet oldu.

Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,23 artarak 69 bin 288 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,6 artarak 20 bin 846 adet olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI NE DURUMDA

Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 31 düşüşle 5 bin 661 adet elektrikli otomobil satıldı.

Ocak-ağustos döneminde ise yüzde 80 civarında artışla 51 bin 144 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi.

Düşük ÖTV dilimine giren versiyon sayesinde Tesla, geçen ay 1.050 adet Model Y satışıyla ilk sırada yer aldı.

İkinci sırada 601 adetle Togg yer alırken lüks marka Mercedes'in EQB modeliyle üçüncü sırada yer alması da dikkat çekici.

EN UCUZ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Eylül 2024 güncel fiyat listelerine göre, ülkemizde satılan en ucuz 10 elektrikli otomobili listeledik.

Fiyatlara baktığımızda, 1 milyon TL'nin altında sadece 2 model kaldığını görüyoruz.

DACIA SPRING - 892 BİN TL

LEAPMOTOR T03 - 995 BİN TL

MG 4 - 1 MİLYON 369 BİN TL

CITROEN e-C4 - 1 MİLYON 375 BİN TL

CITROEN e-C4 X - 1 MİLYON 375 BİN TL

OPEL CORSA-e - 1 MİLYON 395 BİN TL

TOGG T10X - 1 MİLYON 432 BİN 600 TL

PEUGEOT e-208 - 1 MİLYON 461 BİN TL

FIAT 500e - 1 MİLYON 475 BİN 900 TL

HYUNDAI KONA ELEKTRİK - 1 MİLYON 535 BİN TL