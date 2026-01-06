Türkiye'de satılan en ucuz otomobillerden biriydi: Hyundai i10 satışları durduruldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de en ucuz sıfır otomobillerden biri olan Hyundai i10 dönemi, sessiz sedasız sona erdi.

Resmi fiyat listesinden i10'un kaldırılmasıyla birlikte, markanın giriş segmentindeki yeni temsilcisi Hyundai i20 oldu.

Hyundai Türkiye'nin resmi internet sitesinde modelin tanıtımı devam etse de fiyat alma ekranlarında i10 seçeneği artık yer almıyor. Güncel listede fiyatlandırmanın doğrudan i20 modeliyle başladığı görülüyor.

BAYİLERDE STOK TÜKENDİ

Sektör kaynaklarına göre Hyundai bayileri i10 için yeni sipariş almazken mevcut stokların da tamamen tükendiği belirtiliyor.

Bayilerde yeni üretim veya sevkiyat beklentisi bulunmazken, sadece geçmiş dönemden kalan sınırlı sayıda aracın olduğu ifade ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yaklaşık 1 milyon TL seviyesindeki fiyatıyla dikkat çeken modelin Türkiye pazarından tamamen çekilip çekilmediğine dair Hyundai'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Modelin satıştan kalkmasıyla birlikte pazardaki giriş seviyesi sıfır otomobil seçenekleri daha da azalmış oldu.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER

2026 yılının ilk günlerinde ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobiller şu şekilde:

*Bazı markaların Ocak 2026 fiyat listeleri henüz açıklanmadığından, Aralık 2025 fiyatları baz alınmıştır.

FIAT EGEA - 1 MİLYON 099 BİN TL

FIAT EGEA CROSS - 1 MİLYON 149 BİN TL

KIA PICANTO - 1 MİLYON 180 BİN TL

RENAULT TALIANT - 1 MİLYON 220 BİN TL

CITROEN C3 - 1 MİLYON 250 BİN TL

RENAULT CLIO - 1 MİLYON 280 BİN TL

HYUNDAI i20 - 1 MİLYON 313 BİN TL

HYUNDAI BAYON - 1 MİLYON 446 BİN TL

OPEL CORSA - 1 MİLYON 447 BİN TL

HYUNDAI INSTER - 1 MİLYON 453 BİN TL

HONDA JAZZ - 1 MİLYON 880 BİN TL