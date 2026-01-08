1000 beygirlik zırhlı canavar: 2026 Rezvani Tank tanıtıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rezvani, popüler SUV modeli Tank'ı 2026 yılı için baştan aşağı yenileyerek çok daha agresif ve keskin hatlara sahip bir tasarımla karşımıza çıkardı.

Jeep Wrangler şasisi üzerine inşa edilen bu heybetli araç, hem performansı hem de sunduğu üst düzey güvenlik önlemleriyle sınırları zorluyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ VE PERFORMANS

Yeni modelin en dikkat çeken özelliği, 1.000 beygir güç üreten süperşarjlı 6.2 litrelik V8 motor seçeneğiyle satın alınabilmesi.

Ancak bu devasa güce sahip olmak isteyen kullanıcıların, aracın başlangıç fiyatının üzerine 85 bin dolarlık bir ek ödeme yapması gerekiyor.

Standart versiyonda ise ek ücret talep edilmeyen 285 beygirlik V6 veya turboşarjlı hibrit dört silindirli motor seçenekleri sunuluyor.

Ayrıca dileyenler için 500 beygir veya 707 beygir güç üreten farklı V8 motor alternatifleri de opsiyon listesinde yer alıyor.

Savaş bölgesine uygun donanımlarla gelen araçta balistik zırh, gece görüşü, kurşun geçirmez camlar ve alt gövde patlayıcı koruması gibi özellikler bulunuyor.

42 bin dolarlık Güvenlik Paketi ise gaz maskeleri, duman perdesi sistemi, elektrikli kapı kolları ve patlamayan lastikler gibi sıra dışı yetenekler sunuyor.

FİYATI

175.000 dolar başlangıç fiyatına sahip olan Rezvani Tank, hafif kompozit malzemeden üretilen özel zırh paketiyle tercih edildiğinde fiyatına 145 bin dolar daha ekleniyor.