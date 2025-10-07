Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Ekim ayı güncel fiyat listesi

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,71 artışla 110 bin 302 adede ulaştı.

Eylül ayında otomobil satışları yüzde 26,77 artarak 88 bin 274 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 21,66'lık artışla 22 bin 028 adet olarak kaydedildi.

Ekim ayının ilk günlerinde birçok otomobil markası fiyatları güncelleyerek zam yaptı. Markaların son açıkladığı fiyat listelerine göre, ülkemizde satılan en ucuz otomobilleri listeledik.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER

Daica Sandero Stepway Extreme Stepway TCe 90 Auto

1 milyon 480 bin TL

Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT

1 milyon 449 bin TL

Hyundai Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump MT

1 milyon 434 bin 500 TL

Fiat Egea Cross Limited 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT

1 milyon 423 bin 900 TL

Dacia Sandero Stepway Expression Stepway TCe 90 Auto

1 milyon 420 bin TL

Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT

1 milyon 380 bin 900 TL

Fiat Egea Sedan Limited 1.4 Fire 95 HP GSR MT

1 milyon 379 bin 900 TL

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk AMT

1 milyon 327 bin TL

KIA Picanto 1.2L 79 PS AMT

1 milyon 315 bin TL

Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT

1 milyon 302 bin 900 TL

Fiat Egea Sedan Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR MT

1 milyon 291 bin 900 TL

KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT

1 milyon 290 bin TL

Hyundai i20 1.2 MPI 79 PS Jump MT

1 milyon 281 bin TL

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Style AMT

1 milyon 277 bin TL

KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT

1 milyon 245 bin TL

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump AMT

1 milyon 236 bin TL

Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT

1 milyon 234 bin 900 TL

Fiat Egea Sedan Urban 1.4 Fire 95 HP GSR MT

1 milyon 233 bin 900 TL

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump MT

1 milyon 186 bin TL

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR MT

1 milyon 99 bin 900 TL

Opel Corsa 1.2 100 HP MT6

1 milyon 376 bin TL