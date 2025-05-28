Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü için test sürüşleri tamamlandı

AA & Ensonhaber

Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin (OGD) bu yıl 10'uncusunu organize ettiği "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında finale kalan araçların test sürüşleri, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

Otomotiv alanında uzman gazetecilerden oluşan OGD üyeleri, finale kalan 7 otomobili titizlikle inceledi.

FİNALİSTLERİN TEST SÜRÜŞÜ HEYECANI

Finale kalan BYD SEAL U, JAECOO 7, Kia EV3, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster modelleri, uzman otomotiv gazetecileri tarafından detaylı testlere tabi tutuldu. Bu testler, araçların performanslarını ve özelliklerini ortaya koydu.

Test sürüşleri sırasında araçların yol tutuşu, ergonomisi, yakıt tüketimi, emisyon değerleri ve güvenlik gibi kritik özellikleri değerlendirildi. Ayrıca donanım seviyeleri ve fiyat-performans dengesi de önemli kriterler arasında yer aldı.

TÜRKİYE'DE YILIN OTOMOBİLİ VE DİĞER ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

OGD üyelerinin yapacağı oylama sonucunda "Türkiye'de Yılın Otomobili 2025" ödülünün kazananı 17 Haziran'da Rixos Tersane İstanbul'da düzenlenecek törende açıklanacak.

"Yılın Tasarımı", "Yılın İnovasyonu", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın Premium Otomobili" kategorilerinde de ödüller verilecek.

OGD Başkanı Ufuk Sandık, yarışmanın tüm zorluklara rağmen devam ettirilerek gelenekselleştiğini belirtti.

Sandık, tüketicilerin bu tür organizasyonları takip ederek otomobil tercihlerinde uzman gazetecilerin referanslarını dikkate aldığını vurguladı.