Türkiye'deki elektrikli otomobil sayısı yüzde 115 arttı

Türkiye'de elektrikli ve hibrit araçlara olan ilgi hızla artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hem tam elektrikli hem de hibrit otomobillerin sayısı ve pazar payı son bir yılda rekor seviyelere ulaştı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SAYISI 245 BİNİ AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 16 milyon 667 bin 473 olarak kayıtlara geçti.

Mayıs 2024'te 114 bin 156 olan trafiğe kayıtlı tam Türkiye elektrikli otomobil sayısı, bu yılın mayıs ayı itibarıyla yaklaşık yüzde 115'lik bir artışla 245 bin 205'e yükseldi.

Bu, trafikteki her bin otomobilden 15'inin artık elektrikli olduğu anlamına geliyor.

Elektrikli otomobillerin toplam otomobiller içindeki payı, 2024 sonunda yüzde 1,1 iken, bu yılın mayıs ayında yüzde 1,5'e ulaştı.

HİBRİT OTOMOBİLLER 500 BİN BARAJINI GEÇTİ

Hibrit otomobillerin sayısı da önemli bir artış gösterdi. Mayıs 2025'te trafikteki hibrit otomobil sayısı ilk kez 500 bin barajını aşarak 513 bin 382'ye çıktı.

Bu türdeki otomobillerin toplam içindeki payı, 2024'ün sonunda yüzde 2,4 iken, geçen ay yüzde 3,1'e yükseldi.