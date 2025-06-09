Türkiye'nin elektrikli şarj ağı genişlemeye devam ediyor

AA & Ensonhaber

Türkiye'de elektrikli araçlara olan ilgi ve satışlar hızla artarken, bu dönüşüme paralel olarak şarj altyapısı da hızla büyüyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, ülke genelindeki şarj istasyonu sayısı 12 bine yaklaştı.

İSTASYONLAR BÜYÜKŞEHİRLERDE VE TURİZM BÖLGELERİNDE YOĞUNLAŞIYOR

EPDK verilerine göre, Türkiye'de kurulan toplam elektrikli araç şarj istasyonu sayısı 11 bin 949'a ulaştı. İstasyonların coğrafi dağılımında ise İstanbul 3 bin 45 adetle açık ara liderliğini sürdürüyor.

İstanbul'u 1.322 istasyonla Ankara, 786 istasyonla Antalya, 594 istasyonla Bursa ve 537 istasyonla İzmir takip ediyor. İstasyon ağının batı illeri ve turizmin yoğun olduğu Akdeniz şehirlerinde yoğunlaştığı görülüyor.

HIZLI ŞARJ NOKTALARI (DC) HIZLA ARTIYOR

Türkiye genelindeki toplam şarj soketi sayısı Nisan sonu itibarıyla 29 bin 496'ya ulaşırken, bu soketlerin 12 bin 265'ini hızlı şarj imkanı sunan DC soketler oluşturuyor.

Özellikle bataryaları yaklaşık yarım saatte yüzde 80 seviyelerine kadar doldurabilen 151 kilovatsaat (kWh) ve üzeri güce sahip yüksek hızlı şarj noktaları dikkat çekiyor.

Bu ultra hızlı şarj noktalarının sayısı 4 bin 941'e ulaşarak toplam soketlerin yaklaşık yüzde 17'sini oluşturdu.

Bu durum, kullanıcıların şarj ihtiyacını kısa sürede karşılama yönündeki yatırımların hız kazandığını gösteriyor.

SATIŞLAR ARTIYOR, ALTYAPI BÜYÜYOR

Bu altyapı büyümesinin arkasındaki en büyük itici güç, elektrikli araç satışlarındaki artış. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025'in ilk beş ayında tam elektrikli araç satışları 59 bin 848 olarak gerçekleşti.

Bu rakam, toplam otomobil satışı içinde elektrikli araçların payının yüzde 15,2'ye ulaştığını gösteriyor. Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'deki toplam elektrikli araç sayısının ise yaklaşık 248 bin olduğu belirtiliyor.