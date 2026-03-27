TÜVTÜRK 2026 yılı araç muayene kurallarını açıkladı: İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken şartlar

TÜVTÜRK, milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 2026 yılı araç muayene düzenlemelerini kamuoyuna duyurdu.

Yapılan son açıklamada muayene istasyonlarında geçerli olacak güncel kurallar ve sürücülerin uyması gereken katı kriterler paylaşıldı.

Kurumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmede, özellikle plaka uygunluğu konusunda önemli detaylara yer verildi.

Sürücülerin muayene istasyonlarında herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına bu yeni kurallara harfiyen uyması isteniyor.

PLAKALARDA KESİN UYUM ŞARTI ARANIYOR

TÜVTÜRK yetkililerinden alınan güncel bilgilere göre, araç muayene sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için plakaların belirli standartları taşıması gerekiyor.

Belirlenen bu katı şartlara eksiksiz bir şekilde uymayan plakalar yüzünden muayene süreci yarıda kalabiliyor.

İlk ve en önemli kural olarak, araçlarda kullanılan plakaların mutlaka Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından verilmiş olması zorunlu tutuluyor.

Bunun yanı sıra araç plakalarının üzerinde resmi mühür ve güvenlik hologramının da eksiksiz bir şekilde bulunması isteniyor.

Özellikle 1 Ocak 2024 tarihinden sonra basılan yeni plakalarda kare kod bulunması zorunlu bir kriter olarak sürücülerin karşısına çıkıyor.

Ayrıca plakaların üzerinde yer alan rakam veya harflerin içine ya da tam üzerine denk gelen vida deliklerinin kesinlikle bulunmaması gerekiyor.

GÜNCEL MUAYENE ÜCRETLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ortaklaşa belirlenen 2026 yılı araç muayene tarifesi resmi olarak duyuruldu.

Araç sahiplerinin muayene istasyonlarına gitmeden önce yetkili kanallar üzerinden güncel fiyat listesini incelemesi büyük önem taşıyor.

Muayene istasyonlarında gerçekleştirilecek işlemlerde nakit ödemenin yanı sıra banka veya kredi kartıyla ödeme seçeneği de var.

Ancak yetkililer, kartla yapılacak ödemelerde yasal mevzuata uygun şekilde ilave bir hizmet bedeli tahsil edileceği konusunda vatandaşları özellikle uyarıyor.

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker

Araç Muayenesi: 4.446,00 TL

Yola Elverişlilik Muayenesi: 2.223,00 TL

İkisi Birlikte Toplam Tutar: 5.557,50 TL

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü: 460 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork

Araç Muayenesi: 3.288,00 TL

Yola Elverişlilik Muayenesi: 1.644,00 TL

İkisi Birlikte Toplam Tutar: 4.110,00 TL

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü: 460 TL

Traktör, Motosiklet ve Motorlu Bisiklet

Araç Muayenesi: 1.674,00 TL

KURALLARA UYMAYAN ARAÇLAR ONAY ALAMIYOR

TÜVTÜRK tarafından yapılan kapsamlı bilgilendirmede, belirlenen bu yeni plaka kriterlerini karşılamayan araçların muayene istasyonlarında ciddi sorunlar yaşayacağı açıkça ifade edildi.

Gerekli şartları taşımayan araçların muayene işlemlerinin tamamlanamayacağı ve sistemden onay alamayacağı belirtildi.

Bu tür olumsuz durumların önüne geçmek isteyen yetkililer, sürücülerin randevu gününden önce araç plakalarını detaylı bir şekilde kontrol etmelerini tavsiye ediyor.

Plakalarında eksiklik veya kural ihlali tespit eden araç sahiplerinin, muayene öncesinde gerekli değişiklikleri yapması gerekiyor.