Unutulan konsept otomobiller: Mercedes-Benz C111 Unutulan konsept otomobiller serimizde, asla üretime geçmemiş en iyi otomobillere göz atıyoruz. Bu bölümdeki konuğumuz 1969 yılında tanıtılan Mercedes-Benz C111.

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Günümüz otomotiv endüstrisi, sürekli olarak ileri teknolojiye ve yenilikçi tasarımlara odaklanarak büyümeye devam ediyor.

Konsept otomobiller, bu ilerlemeyi görsel bir şölene dönüştürüyor ve otomobil tutkunları için heyecan verici bir gelecek vadediyor.

Unutulan konsept otomobiller serimizin beşinci bölümünde, Mercedes-Benz C111 modeline yakından bakacağız.

Bölüm 5: Mercedes-Benz C111

Mercedes -Benz C111, Mercedes-Benz tarafından 1960'larda ve 1970'lerde üretilen bir dizi deneysel otomobildi.

Şirket, Wankel motorları, dizel motorlar ve turboşarjlar dahil olmak üzere yeni motor teknolojilerini deniyordu ve temel C111 platformunu test ortamı olarak kullandı.

Diğer deneysel özellikler arasında çok bağlantılı arka süspansiyon , martı kanadı kapılar ve deri döşemeli ve klimalı lüks bir iç mekan yer alıyordu.

C111'in ilk versiyonu 1969'da tamamlandı. Arabada fiberglas bir gövde kabuğu ve ortaya monteli üç rotorlu doğrudan yakıt enjeksiyonlu Wankel motor (kod adı M950F ) kullanıldı.

Bir sonraki C111 1970 yılında ortaya çıktı. 257 kW (350 hp ) üreten dört rotorlu bir motor kullanıyordu. Arabanın 300 km/saat hıza ulaşabileceği bildirildi.

Tarihin en güçlü C11'i ise 507 bg güç üretebilen 4.8 litrelik çift turbolu bir V8 ile karşımıza çıktı. Bu model ortalama 403.78 km/sa hız ile Nardo Ring'de rekor kırmayı başardı.

Şirket, Wankel motorunu kullanmamaya karar verdi ve ikinci ve üçüncü C111'ler için dizel deneylerine yöneldi.

Mercedes, C111 modelinden toplamda 16 adet üretti. Bu modellerden 13 tanesi birinci ve ikinci nesil Wankel motorlu arabaydı.

Nardò rekor denemesinde kullanılan iki dizel motorlu üçüncü nesil araba ve tek bir V8 motorlu dördüncü nesil araba ise seriyi tamamladı.

Mercedes-Benz, C112 kod adlı devam modelini ise 1991 yılında tanıttı. Bu model 6.0 litrelik bir V12'ye sahipti. Araç için 700 adet sipariş alan Mercedes, daha sonra üretime girmemeye karar verdi.