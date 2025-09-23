Uygun fiyatlı Tesla Model Y hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Uzun zamandır gündemde olan daha uygun fiyatlı "kırpılmış" Tesla Model Y için hangi donanımların sunulmayacağına dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

Şirket içinde "E41" koduyla anıldığı belirtilen araç, fiyatı düşürmek adına birçok standart özellikten feragat edecek.

CAM TAVAN VE ARKA EKRAN OLMAYACAK

Sağlam bir kaynaktan gelen bilgilere göre, daha uygun fiyatlı Tesla Model Y'de cam tavan, arka koltuk ekranı, otomatik katlanan aynalar ve lastik basınç izleme sistemi gibi önemli donanımlar yer almayacak. Ayrıca kapı altı aydınlatmaları da kaldırılacak.

Konfor tarafında ise koltuk ayarlarının sadece tek yönde yapılabileceği ve arka koltuklara özel hava kontrolünün bulunmayacağı belirtiliyor. Araçta ayrıca daha sade bir süspansiyon sistemi ve 18 inçlik jantlar kullanılacak.

TÜRKİYE'YE GELEBİLİR

Donanım tarafındaki bu eksiltmelere karşın, aracın yenilenmiş bir ön tasarıma sahip olacağı ifade ediliyor.

Merakla beklenen aracın ne zaman tanıtılacağı ve satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.

Ancak Almanya'da üretilmesi halinde Türkiye'de de satılacak olan modelin, fiyat-performans odaklı yapısıyla yüksek satış rakamlarına ulaşma potansiyeli bulunuyor.