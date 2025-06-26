Uzmanlardan uyarı: 10 yıllık elektrikli araçların onarımı imkansız

Danimarkalı araç garanti firması Fragus'ta görev yapan uzman Henrik Byrnel, elektrikli araçların geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Byrnel, 10 yaşını geçmiş elektrikli araçların, yüksek onarım maliyetleri nedeniyle tamamen değersiz hale gelebileceğini ve "çöpe atmanın daha ucuz" olabileceğini savundu.

Byrnel'in en büyük endişesi, yüksek yedek parça fiyatları. Özellikle garanti süresi dolduktan sonra pil gibi hayati bir bileşenin değişiminin, aracın kendi piyasa değerinden bile daha pahalıya mal olabileceğini belirtiyor.

Bu durum, kullanıcıyı onarım yapmak yerine yeni bir araç almaya zorlayabilir. Bu da eski elektrikli araçların birer "kullan at" ürününe dönüşmesi riskini doğuruyor.

SADECE BATARYA DEĞİL, SENSÖRLER DE SORUN

Sorun sadece batarya ile de sınırlı değil. Günümüz araçlarında hızla artan çip, sensör ve ekran gibi teknolojik bileşenlerin onarım maliyetleri de çok yüksek.

Örneğin, bir elektrikli aracın dokunmatik ekranının montajsız fiyatının 4 bin 559 euroyu bulabildiği belirtiliyor.

Bu yüksek maliyetler, özellikle ikinci el piyasasında büyük bir risk oluşturuyor. Batarya sağlığı yüzde 90'ın altına düşmüş veya olası bir masrafı olan ikinci el bir elektrikli aracı satmanın neredeyse imkansız hale gelebileceği öngörülüyor.