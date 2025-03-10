Volkswagen 177 binden fazla otomobilini geri çağırıyor

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Volkswagen, Atlas ve Atlas Cross Sport modellerinde yaşanan yangın riski nedeniyle büyük bir geri çağırma operasyonu başlattı.

Volkswagen geri çağırma, 2024 ve 2025 model yılına ait 177 bin 493 aracı kapsıyor. Volkswagen yangın riski, araçların motor bölümündeki plastik kapakların neden olduğu bir sorundan kaynaklanıyor.

Şirketin bu soruna bulduğu çözüm ise oldukça basit: motor kapaklarını çıkarmak! Volkswagen basit çözüm, otomotiv dünyasında geniş yankı uyandırdı.

SORUNUN KAYNAĞI VE BELİRTİLERİ

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) belgelerine göre, yetkili servislerde yapılan bakımlar sonrasında motor kapakları yerinden oynayabiliyor.

Bu durum, kapakların motorun sıcak bölgelerine temas ederek erimesine ve hatta yangın çıkmasına neden olabiliyor.

Araç sahipleri, motor bölümünden yanık kokusu gelmesi veya motor kapağının yerinden çıkması gibi belirtilerle karşılaşabiliyor.

Volkswagen motor kapağı sorunu ve Volkswagen araç yangını, kullanıcılar için ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor.

VOLKSWAGEN'İN GEÇİCİ VE KALICI ÇÖZÜMÜ

Volkswagen, sorunu çözmek için araç sahiplerine iki seçenek sunuyor. İlk seçenek, motor kapaklarını tamamen çıkarmak ve bu şekilde kullanmaya devam etmek.

İkinci seçenek ise, ilerleyen dönemlerde sunulacak olan yeni motor kapaklarını takmak. Şirket sözcüsü, Motor1'e yaptığı açıklamada, "Müşterileri yeni bir kaput altı motor kapağı takmaya davet edecek bir servis bülteni yayınlanacak" dedi.

Ancak, bu yeni kapakların ne zaman sunulacağı henüz belirsiz. Volkswagen geçici çözüm ve Volkswagen kalıcı çözüm seçenekleri, araç sahiplerinin tercihine bırakılıyor.

Volkswagen, geri çağırma bildirimlerine başladı ve araç sahiplerine en geç 18 Nisan'a kadar bilgilendirme yapılacak.

Şirket, 4 Aralık 2024 tarihinden itibaren üretilen Atlas ve Atlas Cross Sport modellerinde yeni bir motor kapağı uygulamasına geçtiğini belirtiyor.

Geri çağırma, bu tarihten önce üretilen 2024 ve 2025 model araçları kapsıyor.