Volkswagen, 2024'te toplam kaç araba sattığını açıkladı

Haber Merkezi

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 2024 yılına ait satış rakamlarını açıkladı. Şirket, zorlu bir yıl geçirmesine rağmen 4,8 milyon araç satışı gerçekleştirdi. Volkswagen'in en çok satan modeli ise Tiguan oldu.

VOLKSWAGEN'İN 2024 SATIŞLARI

Volkswagen, 2024 yılında dünya genelinde 4,8 milyon araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, 2023 yılına göre yüzde 1,4'lük bir düşüşü temsil ediyor.

Volkswagen'in bölgelere göre satış rakamları şöyle:

Avrupa: 1.254.500 (-%1,7)

Kuzey Amerika: 592.300 (+%18,4)

Güney Amerika: 479.400 (+%21,1)

Çin: 2.198.900 (-%8,3)

Türkiye: 74.533

EN ÇOK SATAN MODEL: TİGUAN

Volkswagen'in en çok satan modeli, yüzde 47'lik bir payla Tiguan oldu. Tiguan'ı, T-Roc takip etti.

SUV MODELLERİNE İLGİ ARTIYOR

Volkswagen'in satış rakamları, SUV modellerine olan ilginin arttığını gösteriyor. Tiguan ve T-Roc gibi SUV modelleri, Volkswagen'in satışlarını destekleyen önemli modeller arasında yer alıyor.