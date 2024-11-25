Volkswagen 2026'da tüm elektrikli otomobil serisini yenileyecek

Haber Merkezi

Volkswagen, elektrikli araç stratejisinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, 2026 yılından itibaren ID modellerini kapsamlı bir şekilde yenileyecek.

MEB mimarisinde yapılan iyileştirmeler sayesinde yeni ID modelleri, daha şık bir tasarıma, daha uzun menzile ve daha gelişmiş özelliklere sahip olacak.

ID MODELLERİ YENİ BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK

Volkswagen Ar-Ge patronu Kai Grünitz, Los Angeles otomobil fuarında yaptığı açıklamada, 2026'dan itibaren mevcut ID serisine yapılacak "büyük iyileştirmeler"in "geldiğimiz yere geri dönen" yepyeni bir görünümü içereceğini söyledi.

Yeni ID modellerinin tasarımında, ID. 2all konsept otomobilinden ilham alınması bekleniyor. Bu konsept, geçmiş Golf modellerinden izler taşıyan ve daha samimi bir estetiğe sahip.

Grünitz, yeni tasarımın Volkswagen'in geleneksel değerlerine daha yakın olacağını ve ID. 2all'un üretim versiyonuyla birlikte Volkswagen için büyük bir görsel değişimin sinyalini vereceğini belirtti.

YENİ ID.2 SUV KONSEPTİ 2025'TE TANITILACAK

Grünitz, ID. 2all konsept otomobilinin üretim versiyonunun 2025 sonu/2026 başı lansmanı için yolda olduğunu ve bunun Volkswagen için yeni bir dönemin "başlangıç noktası" olacağını söyledi. Ayrıca, ID.2'nin SUV versiyonunun da Eylül 2025'te Münih otomobil fuarında tanıtılacağını doğruladı.

ELEKTRİKLİ GTI GELİYOR

ID.2'nin bir GTI versiyonu da planlanıyor. Grünitz, elektrikli otomobillere performans eklemenin kolay olduğunu ancak Golf GTI'ları geçmişte harika yapan GTI ruhunu yakalamanın daha zor olduğunu söyledi. Ancak, 2026'da ilk elektrikli GTI piyasaya sürüldüğünde "şaşırtıcı fikirleri" olduğunu belirtti.

SSP PLATFORMU VE RİVİAN İŞ BİRLİĞİ

Grünitz, SSP (Ölçeklenebilir Sistemler Platformu) platformunun geliştirilmesinin de devam ettiğini söyledi.

Bu platform, şehir otomobillerinden süper otomobillere kadar her şeyin temelini oluşturabilecek.

Rivian ile yapılan iş birliği, SSP platformunun geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacak. Volkswagen, Rivian'ın elektrikli mimariler ve yazılım güncellemeleri konusundaki deneyiminden yararlanacak.

EURO 7 EMİSYON KURALLARI VE POLO'NUN YENİLENMESİ

Grünitz, yaklaşan Euro 7 emisyon kurallarının Volkswagen'in içten yanmalı motorlu ürün gamını daraltacağını ancak daha fazla hafif hibrit seçeneğiyle sonuçlanacağını söyledi.

MQB PLATFORMU DEVAM EDECEK

Grünitz, içten yanmalı motorlu modeller için MQB platformunun geliştirmeye devam edeceğini ve elektrikli araçların yaygınlaşmasının beklendiği gibi olmaması nedeniyle MQB platformu için bir son tarih olmadığını söyledi.