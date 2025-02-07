Volkswagen, 2027'ye kadar 9 yeni otomobil tanıtacak

Haber Merkezi

Volkswagen, "Dieselgate" skandalının ardından zorlu bir dönemden geçiyor. Elektrikli araçlara ve Çinli rakiplerine karşı hazırlıksız yakalanan Alman otomobil devi, pazar payını kaybetmeye devam ediyor.

YENİ DÖNÜŞÜM PLANI

Şirket, bu durumu tersine çevirmek için "Hızlan, Saldır ve Başar" adını verdiği yeni bir plan hazırladı.

Bu plan kapsamında, 2027 yılına kadar iki yeni tamamen elektrikli model de dahil olmak üzere toplam 9 yeni model piyasaya sürülecek.

ELEKTRİKLİ GOLF VE T-ROC

Wolfsburg fabrikasında çalışanlarla bir araya gelen CEO Thomas Schäfer, fabrikanın geleceğinin parlak olduğuna dair güvence verdi.

Golf üretiminin 2027'de Meksika'ya taşınacağı açıklanmış olsa da tamamen elektrikli yeni nesil Golf, Wolfsburg'da üretilecek. Rivian ile ortaklaşa geliştirilen 9. nesil Golf, sadece elektrikli motor seçeneğiyle sunulacak.

e-Golf (ID.Golf olarak adlandırılabilir) 2030 yılına doğru geri dönecek. Volkswagen ayrıca elektrikli bir T-Roc modeli de planlıyor, ancak bu modelin çıkış tarihi henüz belli değil.

REKABET KIZIŞIYOR

Yeni elektrikli modellerin piyasaya sürülmesiyle birlikte, rekabetin daha da kızışması bekleniyor. Volkswagen, sadece Çinli rakiplerle değil, aynı zamanda Avrupalı rakiplerle de mücadele etmek zorunda kalacak.

Örneğin, Renault elektrikli araç çalışmalarını hızlandırdı. Yeni Twingo, 2026 yılında satışa sunulacak ve ID.1'den önce pazara girerek aynı fiyat segmentindeki müşterileri çekebilir.

Yeni Renault 5 ise zaten piyasada ve rakibi ID.2'nin çıkmasına daha zaman var. Renault ayrıca Renault 4 adında uygun fiyatlı bir elektrikli crossover modeli de planlıyor.