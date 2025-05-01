Volkswagen, Almanya fabrikasında 1 milyonuncu elektrikli aracını üretti

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Almanya'nın Zwickau kentindeki Volkswagen fabrikası, Volkswagen Grubu markaları için altı farklı elektrikli model üreterek önemli bir başarıya imza attı ve 1 milyonuncu elektrikli aracı olan bir ID.3 GTX modelini üretim bandından indirdi.

Ancak Zwickau'daki bu yoğun üretim temposu, Volkswagen'in Wolfsburg'daki merkezindeki muhasebeciler için aynı zamanda bir baş ağrısı kaynağı oluyor.

Sorun, elektrikli araçların (EV) üretim maliyetlerinin yüksek olması ve içten yanmalı motorlu (ICE) eş değerlerine göre daha düşük kar marjlarıyla satılması.

Avrupa'da 2025'in ilk çeyreğinde elektrikli satışların iki katına çıkması kutlanacak bir gelişme olsa da bu satışların bir kısmının daha kârlı olan ICE modellerinin satışlarının yerini alması, genel kârlılığı olumsuz etkiliyor.

İLK ÇEYREK KAZANÇLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Bu zorluklar Volkswagen'in finansal sonuçlarına da yansıdı. Şirket, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, teslimatların yüzde 1,4 artmasına rağmen 2025'in ilk çeyreğindeki vergi öncesi karının yüzde 40 düşüşle 3,1 milyar euroya gerilediğini duyurdu.

Şirketin Finans Direktörü (CFO) Arno Antlitz, bu düşüşü kısmen elektrikli araçların satış pastasından daha büyük bir pay almasına bağladı.

ABD TARİFELERİ BELİRSİZLİĞİ ARTIRIYOR

Tüm bu gelişmelere ek olarak, Başkan Trump yönetiminin ABD ithalat tarifeleri Volkswagen Grubu'nun planları üzerinde ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Sürekli değişen tarife durumu, otomobil üreticisinin yılın geri kalanı için finansal tahminler yapmasını zorlaştırıyor.