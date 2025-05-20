Volkswagen CEO’su Oliver Blume: Otomotivde riskler artacak

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Volkswagen Grubu, otomobil endüstrisindeki zorlu koşulların önümüzdeki dönemde de süreceği ve faaliyet ortamının ciddi dışsal riskler barındırdığı uyarısında bulundu.

Şirket CEO’su Oliver Blume, yıllık hissedarlar toplantısında yaptığı konuşmada, gelecek yılların otomotiv dünyasında söz sahibi olacak oyuncuları belirleyeceğini ve özellikle Çin pazarında rekabetin yoğunlaşacağını ifade etti.

CEO Oliver Blume, otomotiv sektöründe gelecek yılların kritik olacağını vurgulayarak, "Bu yıllar, geleceğin otomotiv dünyasında kimlerin söz sahibi olacağını belirleyecek." dedi.

Blume, ürün avantajlarını geliştirmenin ve rekabetçi maliyet yapısını korumak için disiplinli çalışmanın önemine dikkat çekti.

ÇİN PAZARINDA REKABET ARTARKEN KUZEY AMERİKA BÜYÜMEYİ DESTEKLEYECEK

Blume, 2025’in özellikle Çin pazarı açısından rekabetin yoğun yaşanacağı zorlu bir yıl olacağını öngördü. Volkswagen, bu pazarda yerel müşterilere özel otomobil geliştirme stratejisini sürdürerek 2026’dan itibaren kapsamlı model lansmanları yapmayı planlıyor.

Diğer yandan, 2024’te yüzde 6’nın üzerinde teslimat artışı elde edilen Kuzey Amerika pazarının ise grubun büyüme stratejisinde kilit rol oynamaya devam etmesi hedefleniyor.

Volkswagen Grubu, faaliyet ortamının hala ciddi dışsal riskler barındırdığına dikkat çekse de özellikle Kuzey Amerika gibi bölgelerde büyümeye devam etmeyi amaçlıyor.

Şirket, mevcut küresel ticaret politikalarının yarattığı risklere rağmen bu bölgedeki pazar payını artırmayı ve rekabetçi konumunu güçlendirmeyi planlıyor.