Volkswagen Çin'deki fabrikasını satma kararı aldı

Haber Merkezi

Volkswagen, Çin pazarındaki stratejisinde değişikliğe giderek Sincan bölgesindeki fabrikasını satma kararı aldı.

Şirket, bu kararın ardında "stratejik konumlanma" ve "ekonomik sebepler" olduğunu belirtirken, satışın Çin hükümetine ait bir şirkete yapılması dikkat çekti.

Volkswagen sözcüsü, Reuters tarafından yayınlanan haberi doğrulayarak satışın gerçekleştiğini ifade etti.

SATIŞ ANLAŞMASININ DETAYLARI

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Volkswagen ve Çinli ortağı SAIC, Sincan'ın Turpan kentindeki fabrikayı ve Şangay'daki Anting bölgesindeki test pistlerini SMVIC'ye satacak.

Anlaşmanın finansal detayları henüz açıklanmazken, fabrikanın tüm çalışanlarının SMVIC tarafından devralınacağı belirtildi.

Volkswagen, SAIC ile olan ortaklığını 10 yıl daha uzatarak 2040 yılına kadar sürdürme kararı aldı.

Bu ortaklık kapsamında, 2030 yılına kadar 8 elektrikli ve hibrit araç da dahil olmak üzere toplam 18 yeni modelin Çin pazarına sunulması hedefleniyor.

Volkswagen'in Çin'deki fabrikasını satma kararı, şirketin yoğun rekabet ve durgun talep nedeniyle Çin'de düşen satışlarını artırmak için mücadele ettiği bir dönemde geldi.

Şirket, bu satışla birlikte kaynaklarını daha verimli kullanmayı ve Çin pazarındaki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.