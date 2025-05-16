Volkswagen, elektrikli araçlarında daha ucuz bataryalar kullanacak

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Alman otomotiv devi Volkswagen, elektrikli otomobil stratejisinde önemli bir değişikliğe gidiyor.

Şirket, önümüzdeki yıldan itibaren tüm elektrikli araçlarını güncellenmiş bir MEB Plus platformuna taşımaya başlayacak.

Bu geçişle birlikte, mevcut NMC paketlerinden daha ucuz olan Lityum-Demir-Fosfat (LFP) batarya kimyası kullanılacak ve bu da hem maliyetleri düşürmeyi hem de potansiyel olarak menzili artırmayı hedefliyor.

VOLKSWAGEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİNDE LFP BATARYA DÖNEMİNİ BAŞLATIYOR

2026 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Volkswagen ID 2 süpermini, firmanın LFP batarya kullanan ilk modeli olacak ve bu bataryalar, mevcut EV'lerdeki nikel-manganez-kobalt (NMC) paketlerinden daha uygun maliyetli olacak.

ID 2'nin ardından Volkswagen'in ID 3, ID 4 ve ID 7 gibi diğer ID modelleri de MEB Plus adlı güncellenmiş platforma geçerek aynı tip bataryayı kullanacak.

LFP BATARYALAR MALİYET AVANTAJIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Son yıllarda teknolojik gelişmelerle menzilleri artan LFP bataryalar, geleneksel NMC paketlerine göre maliyet avantajlarını koruyarak daha fazla tercih edilir hale geldi.

Tesla ve Ford gibi üreticilerin ardından Volkswagen de bu teknolojiyi benimsiyor.

Volkswagen CEO'su Thomas Schafer, LFP'ye geçişin maliyet ve performans açısından büyük bir adım olacağını ve hacimli üretimde LFP'nin tercih edilen teknoloji olduğunu belirtti.