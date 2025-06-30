Volkswagen, hava yastıkları nedeniyle binlerce aracını geri çağırıyor

Almanya'nın önde gelen otomobil üreticilerinden Volkswagen, binlerce aracın yolcu hava yastığında tespit edilen ciddi bir güvenlik riski nedeniyle acil bir geri çağırma operasyonu başlattı.

Üretici, hava yastığının bir kaza anında patlayabileceği veya parçalarının fırlayarak yolculara ölümcül zararlar verebileceği konusunda uyarıda bulundu.

HAVA YASTIĞINDA "PATLAMA RİSKİ" TESPİT EDİLDİ

Sorunun, son aylarda üretilen araçlarda görüldüğü belirtildi ancak hangi tarih aralığının tam olarak kapsandığı açıklanmadı.

Bu durumdan etkilenen modeller arasında Volkswagen Polo, Passat, Taigo, ID.7, ID.7 Tourer ve ID.Buzz gibi popüler araçlar yer alıyor.

Bu, son derece ciddi bir güvenlik riski olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, hava yastığı olmadan emniyet kemerinin tek başına yeterli korumayı sağlamayacağını belirterek, uyarıların dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Volkswagen, geri çağırma mektubunda müşterilerden acilen yetkili servislerle iletişime geçmelerini istedi.

Ancak yedek parça teminindeki olası gecikmeler nedeniyle onarımın hemen yapılamayabileceği de belirtildi.

Bu nedenle şirket, tamirat yapılana kadar yolcu hava yastığının yetkili servis tarafından devre dışı bırakılmasını ve bu koltukta kesinlikle seyahat edilmemesini talep etti.

Volkswagen, bu süreçte müşterilere herhangi bir maddi tazminat veya geçici araç desteği sağlamayacaklarını da açıkladı.